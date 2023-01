Selenskyj hat die Visafreiheit für Briten verlängert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die befristete Visafreiheit für britische Bürger um ein weiteres Jahr – bis zum 30. Januar 2024 – verlängert. Dies geht aus einem Dekret hervor, das am Montag, dem 2. Januar, auf der Website des Präsidialamts veröffentlicht wurde.

„… die visumfreie Einreise in die Ukraine und die Durchreise durch die Ukraine für Bürger des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland bis zum 30. Januar 2024 zu verlängern, wenn ihr Aufenthalt in der Ukraine 90 Tage innerhalb von 180 Tagen nicht überschreitet“, heißt es in dem Dokument.

Dies ist das erste Dekret des ukrainischen Präsidenten im Jahr 2023.

Das Dekret erlaubt Briten die visumfreie Einreise in die Ukraine, wenn ihr Aufenthalt innerhalb von 180 Tagen 90 Tage nicht überschreitet.

Die Ukraine hat 2005 die Visumpflicht für Briten abgeschafft, aber seit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU musste die Visumfreiheit ausgesetzt werden, und seit Januar 2020 ist sie vorübergehend in Kraft und wird jährlich durch ein Dekret des Präsidenten verlängert…