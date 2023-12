Die Slowakei hat die Blockade von Lastwagen an der Grenze wieder aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Vertreter der Union of Carriers of Slovakia blockierten die Bewegung von Lastwagen durch den Grenzübergang Vishne Nemetske. Dies berichtete der staatliche Grenzdienst unter Berufung auf slowakische Grenzschützer.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Spediteure die Bewegung von Lastwagen, die aus der Ukraine in die Slowakei fahren, einschränken. Bei der Ausfahrt aus der Slowakei wird die Bewegung der Lastwagen nicht blockiert.

„Über den Ausschluss der Durchfahrt für bestimmte Kategorien von Gütern und den Zeitpunkt der Aktion wurde nicht berichtet“, sagte der staatliche Grenzdienst der Ukraine.

Berichten zufolge befinden sich derzeit vor dem Kontrollpunkt Uschhorod, der an das slowakische Vishne Nemetske angrenzt, in der elektronischen Warteschlange zur Ausreise in die Slowakei 1263 Lastwagen. Die Durchfahrt von Autos und Bussen erfolgt im normalen Modus.

Gestern kündigten slowakische Spediteure die Verlängerung der Blockade der Grenze zur Ukraine am Übergang Wischne Nemetskoje – Uschhorod an.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass sich die polnischen Spediteure, die die Grenze zur Ukraine weiterhin in vier Richtungen blockieren, am 1. Dezember ihren slowakischen Kollegen angeschlossen haben und den Kontrollpunkt Uschhorod an der Grenze zur Ukraine blockiert haben. am 5. Dezember wurde der Lkw-Verkehr wieder aufgenommen, aber die slowakischen Spediteure drohten, die Blockade wieder aufzunehmen, wenn die Situation mit der Aufhebung des Genehmigungssystems für ukrainische Lkw-Fahrer nicht geklärt wird.