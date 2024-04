Der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine hat die blockierten Richtungen an der Grenze benannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Drei Richtungen an der ukrainisch-polnischen Grenze bleiben blockiert. Etwa 500 Lastwagen stehen in der Warteschlange. Dies sagte der Vertreter des staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine (State Border Service of Ukraine) Andrij Demchenko in der Sendung des TV-Marathon am Montag, den 8. April.

Ihm zufolge lassen polnische Landwirte keine Lastwagen zu, die aus der Ukraine nach Polen in die Richtungen Jahodyn, Rawa-Russkaja und Uhrinow fahren. Zur gleichen Zeit begann man, leere Lastwagen aus der Ukraine in den ersten beiden Richtungen durchzulassen, aber in den letzten 24 Stunden wurde kein einziger Lastwagen durchgelassen.

„In Richtung Ukraine wird am wenigsten durch Yagodin durchgelassen, obwohl dies die größte infrastrukturelle Richtung ist, die den Bedarf an Grenzübertritten einer großen Anzahl von Fahrzeugen decken kann. Im Laufe des vergangenen Tages lag die Zahl der Grenzübertritte bei 60 Lastwagen“, fügte der Vertreter des staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine hinzu.

Insgesamt stehen in den drei Richtungen etwa 500 Lastwagen in der Warteschlange. Es gibt auch Warteschlangen in den nicht gesperrten Richtungen: Krakovec – etwa 900 Lastwagen, und in Shehynia – etwa 800 Lastwagen.

„Der Verkehr in den Richtungen bleibt jedoch intensiv“, fügte Demchenko hinzu.