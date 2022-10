Steinmeier zu Besuch in der Ukraine: Alles ist viel beängstigender

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Nach seinem Besuch in der Ukraine sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier der Tagesschau, dass die Dinge dort „viel beängstigender“ seien, als die Menschen in Deutschland denken.

Wegen des Luftschutzalarms musste Steinmeier rund zwei Stunden im Schutzraum in der Region Tschernihiw verbringen.

„Alles ist viel beängstigender, als wir uns in Deutschland vorstellen. Ich war schockiert von den Geschichten, die man uns erzählt hat“, sagte er.

„Jeder, der denken und mitfühlen kann, will, dass die Kämpfe in der Ukraine aufhören“, so Steinmeier.

„Frieden muss gerecht sein“, so Steinmeier.

„Das bedeutet, dass die Souveränität, die Unabhängigkeit und die territoriale Integrität der Ukraine erhalten bleiben müssen. Wir sind noch nicht so weit“, sagte er…