Die Streitkräfte der Ukraine haben Angriffe auf den Feind im Süden gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Verteidigungskräfte der Ukraine haben in den vergangenen 24 Stunden mehr als 50 Schießeinsätze gegen Angreifer am linken Ufer des Dnjepr und in der Nähe der Nehrung Kynburne durchgeführt. Dies teilte das Einsatzkommando Süd am Mittwoch, den 16. November, mit.

„Die Raketen- und Artillerieeinheiten der Verteidigungskräfte führten im Laufe des Tages Feuerangriffe auf feindliche Stellungen und Gebiete durch, in denen sich Arbeitskräfte, Ausrüstung und Waffen am linken Ufer des Dnjepr und in der Nähe der Nehrung von Kynburn konzentrierten, und führten über 50 Schießübungen durch“, heißt es in dem Bericht.

Die Streitkräfte der Ukraine zerstörten: