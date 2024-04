Stromabschaltungen haben in fünf Regionen begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Abend des 5. April werden in fünf Regionen der Ukraine Beschränkungen für den Stromverbrauch eingeführt. Dies meldet der Pressedienst von Ukrenergo.

Die Dispatching-Zentrale von Ukrenergo ist heute gezwungen, vorübergehende Maßnahmen zur Einschränkung des Verbrauchs von 18:45 bis 22:00 Uhr in den folgenden Regionen anzuwenden:

Dnipropetrowsk,

Saporischschja,

Kirowohrad,

Poltawa,

Sumy.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Umfang der Einschränkungen geringer sein wird als am 4. April. Oblenergos in den Regionen wird die verfügbare Strommenge gleichmäßig auf die Warteschlangen der Verbraucher verteilen. Folglich werden die Unterbrechungen der Stromversorgung weniger lang sein.

„Der Grund für die Anwendung der Beschränkungen bleibt derselbe: die unzureichende Erzeugungskapazität des Systems, um den Verbrauch in bestimmten Regionen des Landes zu decken. Dies ist eine Folge der jüngsten massiven russischen Angriffe auf ukrainische Kraftwerke“, heißt es in der Erklärung.

Ukrenergo fügte hinzu, dass die Einschränkungen bei der Stromversorgung in der Region Charkiw und für industrielle Verbraucher in Krywyj Rih immer noch in Kraft sind.

Wir möchten daran erinnern, dass die Russen seit dem 22. März mehrere starke Wellen von Raketen- und Drohnenangriffen durchgeführt haben. Der Feind beschädigte eine große Anzahl von Kraftwerksblöcken in Wärmekraftwerken und legte auch das Wasserkraftwerk Dnipro lahm.