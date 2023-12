Stromtechniker haben 116 Siedlungen in zwei Regionen wieder ans Netz gebracht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden haben die Reparaturteams von DTEK die Stromversorgung von 36.000 Verbrauchern in 116 Siedlungen in den Regionen Donezk und Dnipropetrowsk wiederhergestellt. Dies berichtete der Pressedienst der Energieholding am Montag, den 25. Dezember.

So haben die Energietechniker gestern 31,9 Tausend Verbraucher in 108 Siedlungen der Region Donezk angeschlossen, die aufgrund des ständigen Beschusses ohne Strom waren.

Und im Süden der Region Dnipropetrowsk gelang es den Spezialisten des Energieunternehmens, 4,4 Tausend Einwohnern von acht Siedlungen wieder Licht zu geben.

„Die Reparaturen beginnen sofort, sobald das Militär die Erlaubnis zur Durchführung der Arbeiten erteilt“, versicherte das Unternehmen.

Wir erinnern daran, dass die DTEK-Reparateure am 22. und 23. Dezember 20 Siedlungen in den Frontregionen angeschlossen haben.