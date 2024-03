Stromtechniker haben 13 Siedlungen im Donbass wieder mit Licht versorgt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden konnten die Spezialisten von DTEK 8,6 Tausend Familien in 13 Siedlungen in der Region Donezk wieder mit Licht versorgen. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am Donnerstag, den 14. März mit.

Etwa 70 Teams von DTEK-Energiespezialisten arbeiten täglich an der Wiederherstellung der Stromversorgung in der Region Donezk.

Am Mittwoch, den 13. März, gelang es ihnen, in 13 Siedlungen, die aufgrund von Beschuss ohne Strom waren, das Licht wiederherzustellen. 8,6 Tausend Familien haben nun wieder Licht.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Reparaturteams von DTEK seit Anfang des Jahres mehr als 1,1 Millionen Familien, die aufgrund des russischen Beschusses ohne Strom waren, wieder mit Licht versorgt haben.

Insgesamt haben die Spezialisten von DTEK seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine 16,5 Tausend Kilometer Stromleitungen wiederhergestellt, die durch die Feindseligkeiten beschädigt worden waren.