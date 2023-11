Stromtechniker versorgen die Bewohner von 60 Ortschaften wieder mit Licht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Reparaturteams von DTEK haben zwischen dem 23. und 25. November die Stromversorgung von fast 25.000 Verbrauchern in 60 Siedlungen in den Regionen Donezk und Dnipropetrowsk wiederhergestellt. Dies teilte die Energieholding am Sonntag, den 26. November mit.

„Die schweren Kämpfe auf dem Gebiet der Donezkina dauern an. Trotz des ständigen Beschusses der Region in den letzten vier Tagen haben die Energietechniker 23,2 Tausend Familien in der Region Donezk, deren Bewohner ständig unter den Folgen des feindlichen Beschusses leiden, wieder mit Strom versorgt“, heißt es in der Meldung.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Süden der Region Dnipropetrowsk unter häufigem Beschuss leidet. Ständig werden dort Netze und Geräte beschädigt. In dieser Region haben Energietechniker 1,6 Tausend Einwohnern, die infolge der russischen Angriffe ohne Strom waren, wieder Licht gegeben.

Das Unternehmen erinnerte daran, dass die Spezialisten von DTEK bereits Dutzende Male das Licht in einigen Siedlungen in der Nähe des Kriegsgebiets wiederhergestellt haben und dies auch weiterhin tun.

Zuvor war bekannt geworden, dass DTEK-Spezialisten drei Blöcke des Wärmekraftwerks, die für kurzfristige Reparaturen außer Betrieb genommen worden waren, wieder in das Energiesystem einspeisen.

Und am Tag zuvor wurde berichtet, dass DTEK mehr als 100.000 Tonnen Kohle aus Polen importiert hat. Damit kann die Heizsaison zuverlässiger verlaufen.