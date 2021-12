Der tägliche Anstieg von COVID in der Ukraine hat zugenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den letzten 24 Stunden wurden in der Ukraine fast 12 400 neue Fälle entdeckt, deutlich mehr als die gestrige Zahl. Die Zahl der Genesenen ist jedoch nach wie vor höher als die Zahl der neuen Fälle. Dies teilte das Gesundheitsministerium der Ukraine am Donnerstag, den 9. Dezember mit.

„Am 8. Dezember gab es in der Ukraine 12.376 neue bestätigte Fälle der Coronavirus-Erkrankung COVID-19“, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Auch in den letzten 24 Stunden:

Krankenhausaufenthalt – 2.449 Personen;

Todesopfer – 465;

Genesung – 24.547 Personen.

Während der gesamten Dauer der Pandemie in der Ukraine:

3.532.357 Menschen erkrankten;

3.109.423 Menschen erholten sich;

89.901 Todesfälle traten auf;

PCR -Tests wurden durchgeführt – 16.199.355.

Anzahl der Erkrankungen in den Regionen pro Tag: