Das Treffen der Normandie-Berater wird nicht abgesagt - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine hat nicht vor, das Treffen der politischen Berater in der Normandie zu verschieben, weil der Leiter des Präsidialamtes, Andrij Jermak, an einem Coronavirus erkrankt ist. Dies berichtete RBC-Ukraine unter Berufung auf eine Quelle im Büro des Präsidenten am Sonntag, den 6. Februar.

Nach seinen Angaben ist Jermak bereits auf dem Weg der Besserung und will nächste Woche nach Berlin reisen.

„Daher gibt es keine Pläne, das Treffen zu verschieben“, betonte er…