Die TSCs dürfen rund um die Uhr arbeiten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Ministerkabinett hat den territorialen Rekrutierungs- und Sozialhilfezentren (Militärkommissionen) das Recht eingeräumt, während der Mobilisierung und/oder des Kriegsrechts rund um die Uhr zu arbeiten. Dies wurde am 9. Februar vom Regierungsvertreter in der Werchowna Rada, Taras Melnychuk, bekannt gegeben.

Die territorialen Zentren für Besatzung und soziale Unterstützung haben nun das Recht, rund um die Uhr zu arbeiten:

fälle von Ordnungswidrigkeiten zu prüfen und Verwaltungsstrafen gemäß dem Gesetzbuch der Ukraine über Ordnungswidrigkeiten zu verhängen;

in bestimmten Abständen medizinische und psychologische Untersuchungen von Wehrpflichtigen und Reservisten durch militärmedizinische Kommissionen zu organisieren (für Bezirks- TSZ s und SPs);

s und SPs); persönliche und qualitative Aufzeichnungen über Wehrpflichtige und Reservisten sowie Aufzeichnungen über Fahrzeuge, die den Streitkräften der Ukraine und anderen militärischen Formationen während der Mobilisierung und in Kriegszeiten übergeben werden sollen, zu führen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Werchowna Rada am 7. Februar in erster Lesung einen Gesetzesentwurf zur Stärkung der Mobilisierung in der Ukraine angenommen hat.