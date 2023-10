Die Ukraine hat Änderungen an den Straßenverkehrsvorschriften vorgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Ministerkabinett hat Änderungen an den Straßenverkehrsregeln vorgenommen, um die ukrainische Gesetzgebung an die Gesetzgebung der Europäischen Union anzunähern. Dies teilte der Regierungsvertreter in der Werchowna Rada Taras Melnychuk am Freitag, den 20. Oktober in Telegram mit.

Was sich an den Verkehrsregeln geändert hat: