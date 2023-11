Die Ukraine hat 11 Mio. Tonnen Getreide und Hülsenfrüchte exportiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Wirtschaftsjahr 2023/2024 (ab 1. Juli) hat die Ukraine bereits 10,968 Mio. Tonnen Getreide und Körnerleguminosen exportiert, berichtet der Pressedienst des ukrainischen Ministeriums für Agrarpolitik und Ernährung.

Im Einzelnen wurden bereits 5,225 Mio. Tonnen Weizen, 749.000 Tonnen Gerste, 0,9.000 Tonnen Roggen und 4,865 Mio. Tonnen Mais exportiert. Im vergangenen Wirtschaftsjahr hat die Ukraine bis Mitte November 15,566 Millionen Tonnen Getreide und Hülsenfrüchte exportiert, darunter: 5,969 Millionen Tonnen Weizen, 1,278 Millionen Tonnen Gerste, 11.200 Tonnen Roggen und 8,252 Millionen Tonnen Mais.

In den zwei Wochen des Novembers dieses Jahres exportierte die Ukraine 1,728 Millionen Tonnen Getreide und Hülsenfrüchte (in den 15 Tagen des Novembers letzten Jahres – 2,363 Millionen Tonnen), darunter: 594 Tausend Tonnen Weizen (971 Tausend Tonnen im November letzten Jahres), 67 Tausend Tonnen Gerste (172 Tausend Tonnen) und 1,061 Millionen Tonnen Mais (1,201 Millionen Tonnen). Die Ukraine hat im November dieses Jahres keinen Roggen exportiert, während in den ersten 15 Tagen des Novembers des letzten Jahres 5.000 Tonnen Roggen exportiert wurden.

Darüber hinaus hat die Ukraine im laufenden Wirtschaftsjahr 46 Tausend Tonnen Mehl exportiert (in der Vergangenheit bis Mitte November – 46,2 Tausend Tonnen).

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Ukraine in diesem Jahr bereits rund 74 Millionen Tonnen Getreide geerntet hat. Die Landwirte der Regionen Saporischschja und Mykolajiw haben die Ernte vollständig abgeschlossen.

In diesem Jahr hat die Ukraine ihre Ernteprognose mehrfach verbessert. Bis Ende September wurde sie auf 79 Millionen Tonnen geschätzt. Das sind +10% gegenüber dem Ergebnis des letzten Jahres.