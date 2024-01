Die Ukraine hat 15 Mio. Tonnen Waren auf dem Seeweg exportiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine hat seit August 2023 etwa 15 Mio. Tonnen an Produkten über einen neuen Seekorridor exportiert. Dies berichtete das Ministerium für Gemeinschaftsentwicklung, Territorien und Infrastruktur am Montag, den 8. Januar.

Es wird angegeben, dass 10 Millionen Tonnen Agrarprodukte und fast 5 Millionen Tonnen – andere Produkte waren.

„In den fünf Monaten, in denen der Korridor in unseren ukrainischen Häfen in Betrieb ist, wurden 469 neue Schiffe beladen. Jetzt werden 39 Schiffe in den Häfen von Odessa, Tschernomorsk und Juschny beladen“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird angegeben, dass weitere 83 Schiffe ihre Bereitschaft bestätigt haben, in die Häfen einzulaufen und 2,4 Millionen Tonnen Fracht zu exportieren.