Die Ukraine baut eine dreistufige Verteidigungslinie - Schmyhal

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ministerpräsident Denys Schmyhal hat erklärt, dass die Ukraine eine groß angelegte dreistufige Verteidigungslinie in alle Richtungen baut, für die bereits mehrere Milliarden Hrywnja bereitgestellt wurden. Er sagte dies bei einem gemeinsamen Briefing mit dem slowakischen Regierungschef Robert Fitzo am 24. Januar in Uschhorod, berichtet Ukrinform.

Laut Schmyhal kann die Ukraine spezielle Ausrüstung für den Bau von Verteidigungsanlagen von der Slowakei kaufen.

„Wir brauchen eine erhebliche zusätzliche Menge an technischer Ausrüstung. Mit Ministerpräsident Fitzo haben wir vereinbart, dass wir in der Frage der Lieferung solcher Ausrüstung aus der Slowakischen Republik zusammenarbeiten werden“, sagte der Ministerpräsident.

Er präzisierte, dass slowakische Privatunternehmen gepanzerte Bagger und Minenräumfahrzeuge auf der Basis des T-72-Panzers liefern werden.

„Die Slowakei hat bereits eine Entscheidung über die Lieferung von zwei Minenräumfahrzeugen Bozhena-4 getroffen, damit unsere Pioniere die entsprechenden Arbeiten im enteigneten Teil der Region Cherson durchführen können. Dafür sind wir sehr dankbar“, sagte Schmyhal.