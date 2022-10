Die Ukraine hat begonnen, Mittel für den Energiebereich zu erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Kanada hat die erste Garantie für ein EBRD-Darlehen in Höhe von 36,5 Mio. € an Naftohas für 300 Mio. € zum Kauf von Gas unterzeichnet. Das Darlehensprogramm der Bank umfasst auch die Unterstützung von Ukrenergo mit Mitteln aus dem Vereinigten Königreich.

„Mit dieser Darlehensgarantie in Höhe von 36,5 Millionen Euro unterstützt Kanada ein EBWE-Darlehen in Höhe von 300 Millionen Euro, das der Ukraine helfen soll, die benötigten Energieressourcen noch vor dem Winter zu beschaffen“, sagte die stellvertretende kanadische Ministerpräsidentin und Finanzministerin Chrystia Freeland.

Im Gegenzug stellt das Vereinigte Königreich eine Garantie in Höhe von 54,4 Millionen Euro für das EBWE-Darlehen für Ukrenergo bereit.

„Das Vereinigte Königreich und die EBWE unterstützen die Ukraine weiterhin nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten Das Geld wird dazu beitragen, die Häuser der Ukrainer in den kommenden Monaten mit Licht zu versorgen und der ukrainischen Regierung die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen, da die Ukraine weiterhin gegen Putins illegale Invasion kämpft“, erklärte der britische Finanzminister Kwasi Kwarteng.

EBWE-Präsidentin Odile Renault-Basso erklärte, dass die EBWE in diesem Jahr mehr als eine Milliarde Euro in der Ukraine investieren könnte, was durch die Unterstützung der Geberländer ermöglicht wurde.