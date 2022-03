Die Ukraine ist bereit, dem europäischen Energiesystem beizutreten - DTEK

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das ukrainische Energiesystem ist voll und ganz bereit für die Synchronisierung mit dem einheitlichen Energiesystem der Europäischen Union ENTSO-E, sagte DTEK-CEO Maxim Timtschenko am Freitag, den 4. März.

Er wies darauf hin, dass die Synchronisierung des ukrainischen Stromnetzes mit ENTSO-E so schnell wie möglich abgeschlossen werden sollte, um einen Zusammenbruch des ukrainischen Stromnetzes zu vermeiden.

„Die DTEK-Gruppe schätzt die Bemühungen und Schritte gegenüber der Ukraine in der aktuellen Situation. Die Ukraine ist voll und ganz auf den Anschluss an ENTSO-E vorbereitet. Wir brauchen jetzt den politischen Willen unserer europäischen Kollegen, dies so schnell wie möglich zu tun“, sagte Timtschenko.

Er sagte, dass DTEK mit Ukrenergo zusammenarbeitet, um die Synchronisationsanforderungen zu erfüllen.

Timtschenko versicherte, dass DTEK den unterbrechungsfreien Betrieb der ukrainischen Energieanlagen sicherstellt und die Integrität des Energiesystems gewährleistet.

Der CEO von DTEK sagte auch, dass die Privatwirtschaft bereit sei, Verantwortung zu übernehmen, um die effektive Integration der Ukraine in die europäische Gemeinschaft zu gewährleisten.

„Die Integration der Ukraine in den politischen und wirtschaftlichen Raum der Europäischen Union bedeutet in erster Linie eine Synchronisation mit den europäischen Werten. Dies ist eine große Verantwortung sowohl für die Ukraine als auch für die ukrainische Wirtschaft. Die ukrainische Wirtschaft ist bereit, diese Verantwortung zu übernehmen“, schloss er.