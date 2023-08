Die Ukraine importierte im Juli 589 Mio. Kubikmeter Gas

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine hat im Juli 2023 589 Millionen Kubikmeter Gas aus der Europäischen Union und Moldawien importiert, wovon fast die gesamte Menge im „Zolllager“ und im Kurzstreckenregime eingelagert wurde, wie der Betreiber des Gastransportsystems der Ukraine LLC mitteilte.

„Im Juli 2023 beliefen sich die Erdgasimporte in die Ukraine auf insgesamt 589 Millionen Kubikmeter, wovon mehr als 99% zur Speicherung im „Zolllager“ und im Kurzstreckentransport verwendet wurden. Die Hauptmengen wurden von ausländischen Händlern zur Lagerung in der Ukraine importiert“, heißt es in der Mitteilung.

Insbesondere aus Ungarn kamen 223,8 Millionen Kubikmeter Gas (38% aller Importe), aus der Slowakei – 119,6 Millionen Kubikmeter (20%), aus Polen – 102,8 Millionen Kubikmeter (18%), aus Moldawien – 142,9 Millionen Kubikmeter (24%).

Es wird berichtet, dass die Gaseinspeisung im Juli dieses Jahres im „Zolllager“ und im Kurzstreckenverkehr die größte seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine war, während die Gaseinspeisung für Nichtansässige früher als im Jahr 2023 begann.