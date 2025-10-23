Die Ukraine musste die Anreicherung von Gas in unterirdischen Lagern aussetzen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Anfang dieser Woche musste die Ukraine die Befüllung von unterirdischen Gasspeichern unterbrechen, da der Energiesektor beschossen und die Gasimporte über Polen ausgesetzt wurden.

Dies berichtete RBK Ukrajina unter Berufung auf offene Daten des Gas Transmission System Operators und europäischer Gasplattformen.

Infolgedessen sind die Gasvorräte in den UGS-Anlagen am 22. Oktober sogar leicht um 0,01% gesunken.

Nach Angaben von OGTSOU wurden die Gasimporte durch Polen, die zuvor mehr als 9 Millionen Kubikmeter pro Tag betrugen, ab 6 Uhr am 20. Oktober wegen geplanter Modernisierungsarbeiten am Verbindungspunkt zwischen dem polnischen und dem ukrainischen System ausgesetzt.

Die Importe aus Polen sollen am 23. Oktober wieder aufgenommen werden. Zwischen dem 23. und 25. Oktober werden sie auf 6,48 Millionen Kubikmeter pro Tag begrenzt sein.

Gasreserven für den Winter

Die Ukraine plante, bis zum Beginn der Heizperiode 13,2 Milliarden Kubikmeter Gas in unterirdischen Speichern anzuhäufen. Von dieser Menge sollten 4,6 Milliarden Kubikmeter importiert werden.

Am 20. Oktober sagte der stellvertretende Energieminister Mykola Kolesnyk, dass die Ukraine den Plan, vor der Heizsaison Gas in unterirdische Speicher zu pumpen, „zu 99,5%“ erfüllt habe, aber aufgrund eines Rückgangs der Produktion weiterhin Gas importieren werde.

Im Herbst 2025 verstärkte Russland seine Angriffe auf die ukrainische Gasinfrastruktur, was zur Abschaltung von bis zu 60% der inländischen Produktionskapazität führte.

Außerdem begann Russland mit Angriffen auf bestimmte Gastransportanlagen, die Städte versorgen.

Trotz der schwierigen Situation sind großflächige Einschränkungen der Gaslieferungen aufgrund von Engpässen nicht zu erwarten.