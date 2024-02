Die Ukraine hat sich mit dem IWF auf die nächste Tranche geeinigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Verhandlungen zwischen der Mission des Internationalen Währungsfonds und Vertretern der Ukraine sind in Warschau abgeschlossen worden. Im Anschluss an ihre Ergebnisse wurde eine Entscheidung über die dritte Revision des Programms der Erweiterten Fondsfazilität (EFF) in Höhe von etwa 900 Millionen Dollar getroffen. Darüber berichtete am Vorabend der Pressedienst des Fonds.

„Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass der IWF-Stab und die ukrainischen Behörden eine Einigung auf Stabsebene über die dritte Überprüfung des EFF-Programms erzielt haben. Die Vereinbarung muss noch vom Exekutivdirektorium des IWF gebilligt werden, dessen Prüfung in den kommenden Wochen erwartet wird“, sagte der Leiter der IWF-Mission in der Ukraine Gavin Gray.

Der Fonds stellte fest, dass alle strukturellen Benchmarks und alle quantitativen Leistungskriterien bis auf eines erfüllt sind und der IWF-Stab das Programm in seiner Gesamtheit als umgesetzt bewertet.

Dies wird den Weg für die Prüfung durch das Exekutivdirektorium ebnen, das die Auszahlung von etwa 880 Millionen Dollar (663,9 Millionen Sonderziehungsrechte) ermöglichen wird, hieß es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die ukrainische Wirtschaft im Jahr 2023 einen positiven Trend mit hohem Wachstum, niedrigerer Inflation und einer Stärkung der Reserven verzeichnete, aber die Aussichten für 2024 bleiben aufgrund des Krieges sehr unsicher.