In der Ukraine sind 95 Prozent der COVID-Patienten nicht geimpft

Die Ukraine verfügt über genügend Coronavirus-Impfstoff für Wiederholungsimpfungen und sogar für eine Auffrischungsdosis. Dies erklärte der Leiter des Gesundheitsministeriums Wiktor Ljaschko bei der Eröffnung des Massenimpfzentrums in Saporischschja, wie Ukrinform am Dienstag, den 19. Oktober berichtete.

„Über die Auffrischungsdosis. Es wird entschieden, ob eine Auffrischungsdosis oder eine Auffrischungsimpfung, d. h. zwei Dosen, verabreicht werden sollen. Eine globale Entscheidung wurde von der WHO noch nicht getroffen … Es ist reichlich Impfstoff vorhanden. Es gibt auch mögliche Vereinbarungen, die derzeit ausgearbeitet werden, um den Impfstoff im Jahr 2022 zu liefern, sowohl für die Auffrischungsdosis als auch für die Wiederholungsimpfung“, sagte Ljaschko.

Der Minister betonte, dass 95 % der Menschen, die mit dem Coronavirus ins Krankenhaus kommen, nicht geimpft sind.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass das Gesundheitsministerium eine Verdoppelung der Impfrate gefordert hat. In den vergangenen 24 Stunden wurde in der Ukraine eine Rekordzahl von Impfungen durchgeführt. Dies geschah aufgrund eines Ansturms in den Regionen, die sich in der roten Zone befinden.

Gesundheitsministerium veröffentlicht Fotos aus COVID-Krankenhäusern