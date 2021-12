In der Ukraine sind bereits fast 25 Millionen COVID-Impfungen durchgeführt worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Ukraine wurden am Vortag 210.869 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag, 2. Dezember, mit.

74 855 Personen haben die erste Dosis des Impfstoffs erhalten und 136 014 haben die Immunisierung abgeschlossen.

Seit Beginn der Impfkampagne wurden bereits 24 958 629 Menschen geimpft. Davon haben 13 543 488 Personen die erste Dosis des Impfstoffs erhalten und 11 415 141 Personen sind vollständig geimpft worden.