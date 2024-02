In der Ukraine starben im Laufe der Woche 42 Menschen an Coronavirus und Grippe - Gesundheitsministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Laufe der Woche starben in der Ukraine 34 Patienten an dem Coronavirus und acht – an Grippe. Dies berichtet das Ministerium für Gesundheit.

Es wird darauf hingewiesen, dass am 31. Januar ein hohes Maß an Überschreitung der epidemischen Schwelle in den Regionen Schytomyr, Chmelnyzky und Czernowitz registriert. In fünf Regionen – Winnyzja, Lwiw, Riwne, Ternopil und Tschernihiw – das durchschnittliche Niveau. In den anderen Regionen – nicht-epidemisches Niveau.

In der vergangenen Woche, vom 22. bis 28. Januar, erkrankten 185.402 Ukrainer an ARVI, Influenza und COVID-19, davon 96.120 Kinder unter 17 Jahren. Die Diagnose COVID-19 wurde in dieser Woche bei 3 492 Patienten gestellt. 6.120 Menschen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, darunter 2.607 Kinder. Die Mediziner meldeten 34 Todesfälle unter den Coronavirus-Patienten und acht unter den Influenza-Patienten. Alle Verstorbenen hatten keine prophylaktische Grippeimpfung erhalten und waren nicht gegen COVID-19 geimpft worden.

Nach Angaben des stellvertretenden Gesundheitsministers, des leitenden staatlichen Sanitätsarztes Igor Kuzin, befindet sich die Ukraine jetzt mitten in der epidemischen Saison für Grippe und akute Atemwegsviren.

„Aufgrund der Verbreitung von Grippeviren in 22 Regionen des Landes ist ein Anstieg der Fälle von akuten Virusinfektionen der Atemwege zu verzeichnen, auch bei Kindern. Unter Berücksichtigung der Daten der wöchentlichen Überwachung wird erwartet, dass von Januar bis April das Influenzavirus gegenüber der Infektion mit Coronaviren überwiegen wird“, stellte er fest.

Wir möchten daran erinnern, dass in der Region Winnyzja mehr als 180 Schulen wegen der Grippe auf Fernunterricht umgestellt haben.