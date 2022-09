Die Ukraine hat von den USA 1,5 Milliarden Dollar aus dem Treuhandfonds der Weltbank erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ministerpräsident Denys Schmyhal sagte, dass der Staatshaushalt einen Zuschuss von 1,5 Milliarden Dollar von den Vereinigten Staaten aus dem Treuhandfonds der Weltbank erhalten hat.

Er schrieb darüber auf Twitter.

„Der Staatshaushalt der Ukraine hat einen Zuschuss von 1,5 Milliarden Dollar erhalten. Dies ist die letzte Tranche von 4,5 Milliarden Dollar aus den Vereinigten Staaten aus dem Treuhandfonds der Weltbank“, schrieb der Ministerpräsident.

- Denys Schmyhal (@Denys_Schmyhal) September 17, 2022

Laut Schmyhal werden die Mittel zur Erstattung von Haushaltsausgaben für Rentenzahlungen und Sozialhilfeprogramme verwendet. Er dankte auch US-Präsident Joseph Biden für seine Unterstützung der Ukraine.

Erinnern Sie sich:

Am Unabhängigkeitstag der Ukraine kündigten die Vereinigten Staaten ein zusätzliches militärisches Hilfspaket in Höhe von 2,98 Milliarden Dollar für die ukrainischen Streitkräfte an.

Das Ministerkabinett genehmigte die Einwerbung eines weiteren Zuschusses aus den Vereinigten Staaten von Amerika in Höhe von 4,5 Milliarden Dollar.