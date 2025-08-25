Die Ukraine will 1 Milliarde Dollar pro Monat für den Kauf von US-Waffen ausgeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass das Land mindestens 1 Milliarde Dollar pro Monat von seinen Verbündeten erhalten will, um amerikanische Waffen für den Krieg gegen Russland zu kaufen.

Er sagte dies während eines Briefings.

Er machte diese Aussage während einer gemeinsamen Pressekonferenz in Kiew mit dem norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre, wo er auch darauf hinwies, dass Norwegen zu den Sicherheitsgarantien der Ukraine in den Bereichen Luftverteidigung und Seesicherheit beitragen könnte.

„Norwegen ist dem PURL-Programm beigetreten, das es uns ermöglicht, Waffen von den Vereinigten Staaten zu kaufen und dieses Programm mit mindestens einer Milliarde Dollar pro Monat zu füllen, wie ich bereits erwähnt habe.

Und heute haben wir auch über unsere Drohnenproduktion gesprochen, über gemeinsame Möglichkeiten mit Partnern, über Investitionen, die jetzt nicht nur physisch, sondern auch dadurch helfen können, dass sie Russland zwingen, diesen Krieg zu beenden“, sagte Selenskyj bei dem Briefing.

Um es kurz zu machen:

Im Gegenzug für die Sicherheitsgarantien der USA verspricht die Ukraine, mit europäischen Geldern Waffen im Wert von 100 Milliarden Dollar aus den USA zu kaufen und ein 50-Milliarden-Dollar-Geschäft mit ukrainischen Unternehmen zur Herstellung von Drohnen abzuschließen.