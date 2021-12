Die Ukraine wird in einem Jahr 142 Mrd. Hrywnja für die Infrastruktur ausgeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Laut der Website des Finanzministeriums werden im nächsten Jahr 141,8 Mrd. Hrywnja für Infrastrukturprojekte in der Ukraine bereitgestellt.

„Diese Mittel werden für den Wiederaufbau, den Bau und die Instandhaltung von Straßen von staatlicher und lokaler Bedeutung sowie für die Modernisierung von Eisenbahnen, Flughäfen und der Binnenschifffahrt verwendet“, sagte der stellvertretende Minister Olexander Kava.

Es wird darauf hingewiesen, dass bereits jetzt eine neue Schnellstraße H-31 Reshetilovka-Dnipro gebaut wird. Die Fertigstellung der H-31 wird den Bewohnern von Dnipro, Saporischschja und der südlichen Region Donezk die Möglichkeit geben, vier Stunden lang mit dem Auto von Dnipro nach Kiew zu fahren, ohne eine Geschwindigkeitsbegrenzung zu beachten. Jetzt dauert es etwa sieben Stunden.

Im nächsten Jahr werden der Bau und die Sanierung von Brücken fortgesetzt. Insbesondere werden Mittel für die Saporischschja-Brücke und die linksseitigen Ausfahrten der Darnizkij-Brücke in Kiew bereitgestellt. Der Bau einer neuen Brücke in Krementschuk, mit dem in diesem Jahr begonnen wurde, wird fortgesetzt.

Zuvor hatten die Behörden mitgeteilt, dass die Ukraine bis 2024 24.000 km des Hauptstraßennetzes sowie 1.400 Brücken instand setzen will.