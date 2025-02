In der Ukraine wurden erneut Notstromausfälle eingeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den Regionen Kirowohrad, Sumy, Dnipropetrowsk und Donezk werden am 4. Februar Notstromausfälle in Kraft treten.

In einer Reihe von Regionen der Ukraine wurden am Morgen des 4. Februar Notstromausfälle (EPS) eingeführt. Die Ukrainer werden aufgefordert, den Strom verantwortungsvoller zu verbrauchen.

So werden in der Region Kirowohrad Notstromausfälle verhängt. In Kirowohradoblenergo wurde festgestellt, dass durch die gleichzeitige Einführung von Stromausfällen und Notabschaltungen die Zeit ohne Licht länger sein kann.

Sumyoblenergo sagte, dass auch in der Region Sumy Notabschaltungen eingeführt wurden. Gemäß der Anweisung von Ukrenerho arbeiten die GAOs in der Region Sumy auf 1 Umdrehung.

Die Warteschlange bei Notabschaltungen deckt sich nicht mit der Warteschlange bei stündlichen Abschaltungen. Stündliche Ausfallpläne werden nicht verwendet.

Auf Befehl von Ukrenerho werden in den Regionen Dnipropetrowsk und Donezk auch Notabschaltungen eingesetzt.

Wir erinnern daran, dass am 3. Februar in der Ukraine Notstromabschaltungen aufgrund von Überlastungen im Netz eingeführt wurden. Zunächst waren es nur etwa vier Regionen, dann hat Ukrenerho die Zone der Notstromabschaltungen erweitert.