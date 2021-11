Die Ukraine hat die zweithöchste COVID-Sterblichkeitsrate der Welt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Seit dem 7. November stieg die Zahl der neuen Coronavirus-bedingten Todesfälle in der Ukraine um 449 Fälle pro Tag. Dies geht aus der Worldometers-Ressource hervor.

Der Quelle zufolge liegt die Russische Föderation mit 1.179 Todesfällen in den letzten 24 Stunden an erster Stelle.

Die Ukraine steht an zweiter Stelle in der Welt. Es folgen Rumänien, Mexiko und die Philippinen mit durchschnittlich etwa 200 neuen Todesfällen in den letzten 24 Stunden.

Von der Coronavirus-Pandemie sind 222 Länder und Territorien betroffen…