Die Ukrainer haben 40 Millionen LED-Lampen im Rahmen des Programms "Carrying Light Together" erhalten - das Wirtschaftsministerium

Mehr als 8 Millionen Ukrainer haben von dem Programm profitiert. Seit dem Start des Programms wurden in der Ukraine 40 Millionen Glühlampen weniger verwendet, wodurch schätzungsweise bis zu 1 GW Strom eingespart wurde

Seit dem Start des Programms „Carrying Light Together“ haben die Ukrainer in den Büros der Ukrposhta 40 Millionen energieeffiziente Lampen von der Europäischen Union erhalten.

Dies teilte der Pressedienst des Wirtschaftsministeriums mit.

Insgesamt haben mehr als 8 Millionen Ukrainer das Programm in Anspruch genommen. Während der Laufzeit des Programms wurden in der Ukraine 40 Millionen Glühlampen eingespart, was nach Angaben des Ministeriums zu einer Stromeinsparung von bis zu 1 GW führen wird.

Die aktivsten Regionen beim Austausch von Lampen waren:

Region Kiew – 4,2 Millionen ausgetauschte Lampen; * Region Lwiw – 3,2 Millionen ausgetauschte Lampen; * Region Dnipro – 3,1 Millionen ausgetauschte Lampen; * Region Charkiw – 2,3 Millionen ausgetauschte Lampen. Das Projekt wurde Ende 2022 vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj initiiert und von der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen unterstützt.

Seit Ende Januar 2022 haben die Ukrainer begonnen, alte Glühbirnen gegen energiesparende LED-Lampen auszutauschen. Damals konnte man über die Diia-App den Tausch von 5 alten gegen 5 neue Glühbirnen beantragen.

Dieses Programm ist Teil der globalen Unterstützung der EU für den ukrainischen Energiesektor während des Krieges, die vom ukrainischen Wirtschaftsministerium, dem Ministerium für digitale Transformation und Ukrposhta mit Unterstützung der EU durchgeführt wird.