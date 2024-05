Die Ukrainer haben im ersten Quartal eine Rekordzahl von FLPs eröffnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im ersten Quartal 2024 eröffneten die Ukrainer mehr als 74 Tausend neue FLPs, das sind 33,6% mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Darüber berichtet Opendatabot unter Berufung auf die Daten des Einheitlichen Staatsregisters.

„Ein Rekord von 74.050 neuen FLP eröffneten Ukrainer im ersten Quartal 2024. Das ist ein Drittel mehr als in der Vergangenheit und 18% mehr als vor der groß angelegten Invasion im Jahr 2021“, heißt es in dem Bericht.

Was die Anzahl der neu eröffneten FLPs angeht, ist die Hauptstadt immer noch führend – 10.252 neue Unternehmen wurden dort im ersten Quartal registriert (13,8% der Gesamtzahl). An zweiter Stelle steht die Region Dnipropetrowsk mit 6,8 Tausend neu gegründeten Unternehmen, an dritter Stelle die Region Kiew, wo 5,7 Tausend neue FLP registriert wurden.

Ein Viertel der neu registrierten FLP ist auf den Einzelhandel spezialisiert – dies ist der beliebteste Bereich der letzten 4 Jahre.

Zu den am meisten nachgefragten Geschäftsfeldern ukrainischer Unternehmer gehören die Erbringung von persönlichen Dienstleistungen und die Computerprogrammierung.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Zahl der neu gegründeten Unternehmen im letzten Jahr die Rekorde der Vorkriegszeit gebrochen hat.