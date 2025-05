Die letzten Tage im Mai werden regnerisch sein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In den letzten Maitagen wird regnerisches Wetter erwartet, mit starken Regenfällen und Gewittern an einigen Orten.

Quelle: Ukrainisches Hydrometeorologisches Zentrum

Wörtlich übersetzt von der UGMC : .* „Am 29. und 31. Mai in den meisten Regionen kurzzeitige Regenfälle, am Nachmittag des 29. Mai am linken Ufer stellenweise Gewitter; am Samstag meist niederschlagsfrei, nur im Osten und Südosten, am Nachmittag und im Nordwesten des Landes stellenweise kurzzeitiger Regen.“

Einzelheiten: Temperatur in der Nacht 8-15° (am Samstag im Westen des Landes 5-10°); tagsüber 18-25° (in den westlichen Regionen am 29-31 Mai 13-20°). Wind aus Südost mit einer Drehung auf Nordwest, 5-10 m/s.

In Kiew am Donnerstag den ganzen Tag über mäßiger Regen, nachts 13-15°, tagsüber bis zu +20°, Südostwind, 7-12 m/s.

Am Freitag und in der Nacht zum Samstag in der Hauptstadt, nachts niederschlagsfrei, 13-15°, tagsüber kurzzeitiger Regen, bis +21°, Südost, Südwestwind, 5-10 m/s.