Kellogg gab eine Erklärung zu den Gesprächen in Istanbul ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Vereinigten Staaten sind besorgt über die mögliche Weigerung der ukrainischen Delegation, an den geplanten Gesprächen in Istanbul teilzunehmen.

Der US-Sonderbeauftragte für die Ukraine und Russland, Keith Kellogg, hat erklärt, dass die Vereinigten Staaten über die mögliche Weigerung der ukrainischen Delegation, an den geplanten Gesprächen in Istanbul teilzunehmen, besorgt sind und Kiew vor einem solchen Schritt gewarnt. Dies sagte er in einem Interview mit einem Mitarbeiter des Fernsehsenders ABC News.

Ihm zufolge haben die Vereinigten Staaten von der Ukraine Vorschläge für einen Waffenstillstand erhalten. Dies war das Ergebnis der jüngsten Verhandlungen in Paris und London. Das Dokument enthält 22 Forderungen und „sie sind durchaus akzeptabel“.

Gleichzeitig sagte Kellogg, dass die ukrainische Seite das russische „Memorandum“ mit Vorschlägen für einen Waffenstillstand noch nicht erhalten hat. Er äußerte die Befürchtung, dass die ukrainische Delegation sich aus diesem Grund weigern könnte, an den Gesprächen in Istanbul teilzunehmen.

„Ich würde Kiew raten, nicht zu sagen, dass die Ukraine nicht an den Friedensgesprächen mit Russland teilnehmen wird. Sie müssen zeigen, dass es Ihnen ernst ist. Das Hauptziel der Gespräche ist es, einen Waffenstillstand zu erreichen und das Morden zu beenden“, sagte er.

Kellogg fügte hinzu, dass die nationalen Sicherheitsberater der USA, Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens am 2. Juni in der Türkei eintreffen und Treffen mit den Delegationen der Ukraine und Russlands abhalten werden.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der türkische Außenminister Hakan Fidan sagte, dass Russland möglicherweise im Nachteil sein könnte, wenn es sich in den Friedensgesprächen mit der Ukraine nicht flexibel zeigt.