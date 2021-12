Die Ukrainer warnten vor einer Verschlechterung der Wetterbedingungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrainische Meteorologen warnen vor einer Verschlechterung der Wetterbedingungen am Freitag, 3. Dezember, in drei Regionen des Landes. Dies berichtet der Pressedienst des Staatlichen Notstandsdienstes.

„Nach UkrHydrometeocenter, am 3. Dezember in Transkarpaten, Lwiw, Iwano-Frankiwsk Regionen erhebliche Schnee, Schneeregen, Schneeverwehungen, vereiste Straßen (I Ebene der Gefahr, gelb),“ – sagte in der Nachricht.

In den Karpaten – starker Schneefall (Gefahrenstufe II, orange).

Die Rettungskräfte warnen, dass der Straßenverkehr aufgrund des schlechten Wetters behindert werden könnte.

