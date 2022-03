Die ukrainische Fremdenlegion ist bereits im Einsatz - Verteidigungsministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Ukraine wurde eine Sondereinheit der Internationalen Legion eingerichtet, die der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums unterstellt ist. Dies meldete der Telegram-Kanal der Hauptverwaltung für Nachrichtenwesen des Verteidigungsministeriums am 7. März.

Die Spezialeinheit hat bereits mit Kampfeinsätzen gegen russische Aggressionen begonnen, hieß es.

Brigadegeneral Kirill Budanow, Leiter der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums, sagte, dass jede Hilfe jetzt Gold wert sei und „die Ukraine die freundschaftliche und brüderliche Schulter, die sie in einem schwierigen Moment zeigt, sehr schätzt“.

„Der heutige Krieg richtet sich nicht nur gegen die Ukraine, sondern gegen die gesamte freie Welt, gegen die Rechtsordnung der Menschheit… Das verbrecherische Putin-Regime hat beschlossen, das Schicksal Hitlers und des Dritten Reiches zu wiederholen: Es hat zu einem totalen Invasionskrieg mit Massenmord an der Zivilbevölkerung gegriffen“, sagte Budanow.

Russland rekrutiert Syrer für den Krieg gegen die Ukraine

Bis heute haben sich Freiwillige und Veteranen aus 52 Ländern der Welt freiwillig für die Internationale Legion gemeldet. Ihre Zahl hat bereits 20.000 überschritten. Dabei handelt es sich zumeist um erfahrene Kämpfer, die an zahlreichen friedenserhaltenden Maßnahmen in verschiedenen Teilen der Welt teilgenommen haben, so das Ministerium.

Im Internet ist ein Video aufgetaucht, auf dem polnische Freiwillige zu sehen sind, die angeblich einen Konvoi mit russischem Militärgerät zerstören.

Achtung! Das Video enthält Obszönitäten

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am 27. Februar die Bildung der Internationalen Legion angekündigt. Dann betonte er, dass dies nicht nur eine russische Invasion in der Ukraine sei, sondern der Beginn eines Krieges gegen Europa…