Ukrainische Polizeibeamte haben in Tokio eine Schulung zur Identifizierung von Kriegstoten begonnen. Sie machen sich dabei die Erfahrungen Japans bei der Durchführung von Massenautopsien nach dem Erdbeben und Tsunami 2011 zu eigen. Dies berichtete die Kyodo am Montag, den 10. Juli.

„Wir sind froh, dass wir unser Wissen weitergeben können. Es liegt in der gemeinsamen Verantwortung der ukrainischen und der japanischen Polizei, die Leichen der Opfer so schnell wie möglich an ihre Familien zurückzugeben“, sagte Hiroki Tsutsui, Berater für internationale Angelegenheiten bei der nationalen Polizeibehörde Japans.

Das Programm wird fünf Tage dauern, von Montag bis Freitag, in denen 10 ukrainische Polizeibeamte in Massenautopsieverfahren sowie in der Entnahme und Analyse von DNA-Proben geschult werden, teilte die Nationale Polizeibehörde Japans mit.

Die ukrainischen Polizeibeamten werden auch lernen, wie ihre japanischen Kollegen den Hinterbliebenen und den an der Identifizierung der Leichen beteiligten Beamten psychologische Hilfe leisten, so die Agentur.

Seit dem Erdbeben und Tsunami der Stärke 9 im Jahr 2011 bis Ende Februar dieses Jahres hat die japanische Polizei bereits Autopsien von 15.830 Leichen in den Präfekturen Iwate, Miyagi und Fukushima durchgeführt und 99,7 % der Opfer identifiziert.