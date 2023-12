Ukrainische Züge verspäten sich wegen eines Unfalls in Polen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Heute, am 20. Dezember, wurde der Zugverkehr im Bahnhof Medyka (Richtung Przemysl) aufgrund eines Eisenbahnunglücks in Polen für etwa zwei Stunden unterbrochen, was zu einer Verspätung der Züge führte. Dies teilte der Pressedienst von Ukrsalisnyzja mit.

„Dies bedeutet eine Verspätung von mindestens zwei ukrainischen Zügen: #31 Saporischschja – Przemysl und #74 Przemysl – Charkiw. Wir entschuldigen uns bei den Fahrgästen und stehen in Kontakt mit unseren polnischen Kollegen, um den Verkehr so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. Die Fahrgäste des Zuges nach Charkiw werden gebeten, das Zugpersonal oder unseren Online-Support über die Notwendigkeit eines Anschlusses an andere Züge auf dem Territorium der Ukraine zu informieren“, so Ukrsalisnyzja in einer Erklärung.