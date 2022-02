Die ukrainischen Bergwerke steigern ihre Produktion zu Beginn des Jahres

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Bergwerke förderten im Januar 2022 2,534 Mio. Tonnen Kohle, 4,7% mehr als geplant, teilte das Energieministerium am Freitag, den 4. Februar, mit.

So förderten die staatlichen Bergwerke in diesem Monat 329.600 Tonnen Kohle, was 94,2 % der geplanten Indikatoren entspricht.

Die Bergwerke im Donbass haben 1,053 Millionen Tonnen Kohle gefördert, die Region Dnipropetrowsk 1,386 Millionen Tonnen, die Region Lemberg 68,8 Tausend Tonnen, die Region Luhansk 21,2 Tausend Tonnen und die Region Wolhynien 4,2 Tausend Tonnen Kohle.