Die ukrainischen Streitkräfte haben über die Arbeit der Luftverteidigung berichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Luftabwehr hat 62 feindliche Drohnen im Norden, Süden und Osten des Landes abgeschossen oder unterdrückt. Außerdem wurden Treffer auf vier Angriffsdrohnen an drei Orten verzeichnet.

Russische Truppen haben in der Nacht zum 11. September 66 Drohnen verschiedener Typen auf dem Territorium der Ukraine angegriffen, 62 davon haben die Kräfte der Luftverteidigung zerstört. Dies wurde von der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine gemeldet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Russen mit Streikdrohnen vom Typ Schahed, „Gerbera“ und Drohnen anderer Typen aus den Richtungen Kursk, Millerovo, Primorsko-Achtarsk RF angegriffen haben, mehr als 50 davon – „Schahed“.

Der Luftangriff wurde von Flugabwehrraketen, Einheiten der Radioelektronischen Kriegsführung und unbemannten Systemen sowie mobilen Feuerkommandos der ukrainischen Verteidigungsstreitkräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr bis 09:00 Uhr 62 feindliche unbemannte Flugzeuge im Norden, Süden und Osten des Landes abgeschossen oder ausgeschaltet. Außerdem wurden Treffer von vier Angriffsdrohnen an drei Orten registriert.

Wir erinnern daran, dass die Russen in der Nacht zum Donnerstag, den 11. September, mit Drohnen zivile Infrastrukturen im Bezirk Zarechny in Sumy angegriffen haben.

