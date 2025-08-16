Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Vormarsch der Einheiten der ukrainischen Streitkräfte in bestimmten Gebieten in Richtung Nord-Slobozhansky beträgt zwischen 1 und 2,5 Kilometern.

Quelle: Generalstab der Streitkräfte der Ukraine

Einzelheiten: Nach Angaben des Generalstabs führen die ukrainischen Soldaten in diesem Bereich der Frontlinie weiterhin aktive Aktionen durch, die darauf abzielen, die russischen Streitkräfte zu vernichten und Siedlungen zu befreien.

Wörtlich: „Um die logistische Unterstützung, die Evakuierung und die Verstärkung der Einheiten der russischen Invasoren zu verhindern, werden an bestimmten Stellen die Bereiche der totalen Feuerkraft des Feindes aufrechterhalten.“

Einzelheiten: Wie in einem Kommentar an die Ukrajinska Prawda klargestellt wurde, finden vor allem in den Gebieten Olexijivka und Yunakivka in der Region Sumy aktive Aktionen statt.

Was dem vorausging: