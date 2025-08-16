FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Die ukrainischen Streitkräfte sind im Sektor Nord-Slobozhanskij um 1 bis 2,5 Kilometer vorgerückt - Generalstab

Der Vormarsch der Einheiten der ukrainischen Streitkräfte in bestimmten Gebieten in Richtung Nord-Slobozhansky beträgt zwischen 1 und 2,5 Kilometern.

Quelle: Generalstab der Streitkräfte der Ukraine

Einzelheiten: Nach Angaben des Generalstabs führen die ukrainischen Soldaten in diesem Bereich der Frontlinie weiterhin aktive Aktionen durch, die darauf abzielen, die russischen Streitkräfte zu vernichten und Siedlungen zu befreien.

Wörtlich: „Um die logistische Unterstützung, die Evakuierung und die Verstärkung der Einheiten der russischen Invasoren zu verhindern, werden an bestimmten Stellen die Bereiche der totalen Feuerkraft des Feindes aufrechterhalten.“

Einzelheiten: Wie in einem Kommentar an die Ukrajinska Prawda klargestellt wurde, finden vor allem in den Gebieten Olexijivka und Yunakivka in der Region Sumy aktive Aktionen statt.

Was dem vorausging:

  • am 16. August erklärte Präsident Selenskyj, dass die Streitkräfte der Ukraine den zweiten Tag in Folge in die Gebiete bei Dobropillia und Pokrovsk in der Region Donezk vorrücken.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 182

