Ukrenergo erhielt fast 4 Milliarden für den Export von Strom in die EU

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Vom 30. Juni bis zum 18. September hat die NPC Ukrenergo den Zugang zu den zwischenstaatlichen Stromnetzen für mehr als 4,1 Milliarden Hrywnja versteigert.

Dies berichtet der Pressedienst von Ukrenergo in Telegram.

​ „Die Gesamtkosten für den Zugang zu den zwischenstaatlichen Stromnetzen, die bei den Ukrenergo-Auktionen vom 30. Juni bis zum 18. September verkauft wurden, betragen mehr als 4,1 Milliarden Hrywnja. Gleichzeitig erreichten die Stromexporte in den ersten beiden Septemberwochen mit 131 Mio. USD einen neuen Handelsrekord“, heißt es in der Erklärung.

In der vergangenen Woche wurde das verfügbare Volumen an Übergängen in die Slowakei und nach Rumänien vollständig verkauft. Es wird hinzugefügt, dass seit dem 5. September der Gesamtwert 300 MW in den Tages- und Abendstunden (mit maximalem Verbrauch) und 250 MW in der Nacht beträgt.

In einigen Fällen stieg die Zahl der Auktionsteilnehmer auf 12 Unternehmen.

Da die Preise auf den benachbarten Spotmärkten weiter sinken, lag der durchschnittliche Grundlastpreis auf dem Day-Ahead-Markt (DAM) in Rumänien bei 386,8 Euro/MWh und in der Slowakei bei 442,6 Euro/MWh.Eine Woche zuvor lagen sie noch bei €412,9 bzw. €446,2.

Auf dem ukrainischen DAM-Markt stieg der Grundlastpreis und lag an den meisten Tagen bei 88-89 Euro/MWh.

Generell sank der gewichtete Durchschnittspreis für den Zugang zum zwischenstaatlichen Grenzübergang im Vergleich zur Vorwoche um 12,9% auf 8,1 Tausend Hrywnja/MWh. Der höchste Grenzpreis in einer einzigen Stunde lag am 13. September bei 16 Tausend Hrywnja/MWh in Richtung Slowakei.

