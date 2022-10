Ukrenergo führt großflächige Abschaltpläne ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Aufgrund von Schäden an Anlagen des Hauptstromnetzes führt Ukrenergo ab 17:00 Uhr Notstromausfälle für Industrie- und Haushaltskunden in allen Regionen der Ukraine ein.

„Aufgrund von Raketenangriffen durch Terroristen wurden Anlagen des Hauptstromnetzes des ukrainischen Energiesystems in mehreren Regionen gleichzeitig beschädigt. Die Einschränkungen für die Verbraucher sind jetzt notwendig, um die Belastung der Netze zu verringern und wiederholte Unfälle zu vermeiden, nachdem die Infrastruktur durch den russischen Beschuss beschädigt wurde“, erklärte das Unternehmen am Montagabend, 31. Oktober, in einer Erklärung.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Maßnahmen es den Energietechnikern ermöglichen werden, die beschädigten Anlagen schneller wiederherzustellen und das System im Gleichgewicht zu halten.

„Ukrenergo tut gemeinsam mit den Verteilernetzbetreibern sein Bestes, um die beschädigte Energieinfrastruktur wiederherzustellen Die Reparaturteams arbeiten rund um die Uhr“, so das Unternehmen.

Die Ukrainer wurden erneut gebeten, den Strom so sparsam wie möglich zu nutzen.

„Wir bitten die Ukrainer um Verständnis und Hilfe. Wenn wir uns fragen: ‚Was kann ich abschalten?‘ und unnötigen Strom abschalten, hilft uns das an der Energiefront“, betonte Ukrenergo…