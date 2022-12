Ukrenergo hat vor Notstromausfällen gewarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Ukraine könnte es am Montag aufgrund der kalten Witterung zu einem erheblichen Stromausfall kommen. Wladimir Kudrytskyy, Vorsitzender von Ukrenergo, sagte dies am Sonntag, den 18. Dezember, in einem Telethon,

Er wies darauf hin, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit von Notfall-Stabilisierung Stromausfälle im ganzen Land.

„Heute und morgen wird das Defizit erheblich sein aufgrund der niedrigeren Temperaturen. Inzwischen haben alle Kernkraftwerke, die im Kontrollbereich in Betrieb sind, den Betrieb wieder aufgenommen. Es gibt immer noch Einschränkungen für Netze, die aufgrund der Auswirkungen von Raketenbeschuss einen Teil ihrer Kapazität nicht liefern können. Ich denke, dass wir bald die volle Kapazität der drei Kernkraftwerke am Netz sehen werden“, sagte Kudrytskyy.

Er äußerte auch die Hoffnung, dass es in ein oder zwei Tagen möglich sein wird, die für die Verbraucher verfügbare Strommenge weiter zu erhöhen.

Zuvor hatte Enerhoatom berichtet, dass die ukrainischen Kernkraftwerke mit Einschränkungen arbeiten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Energiesystem nicht darauf vorbereitet ist, die gesamte von den Kraftwerken erzeugte Energie aufzunehmen.

