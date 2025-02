"Ukrenerho hat vor Einschränkungen der Stromversorgung am 10. Februar gewarnt: Wer wird betroffen sein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Morgen, am 10. Februar, wird die Ukraine Strombeschränkungen für Industrie und Gewerbe einführen.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Ukrenerho.

Das Unternehmen teilte mit, dass die Einschränkungen von 06:00 bis 21:00 Uhr gelten werden.

Der Grund für die vorübergehenden Einschränkungen sind die Schäden an den Stromversorgungsanlagen, die bei früheren russischen Raketen- und Drohnenangriffen entstanden sind

„Die Ingenieure des Stromversorgers arbeiten daran, die vom Feind beschädigten Anlagen so schnell wie möglich wiederherzustellen“, fügte Ukrenerho hinzu.

Es ist jedoch bekannt, dass derzeit keine Stromausfälle für Haushaltskunden zu erwarten sind.

Es sei darauf hingewiesen, dass am Freitag, den 7. Februar, in der Ukraine wieder Notstromausfälle eingeführt wurden. Die Gründe dafür können Sie in einem Artikel von RBK Ukrajina nachlesen.

Wir möchten Sie auch daran erinnern, dass es in einer Reihe von Regionen am 6. Februar ebenfalls zu Notstromausfällen gekommen ist. Ukrenerho erklärte, dass der Stromverbrauch am 6. Februar um 09:00 Uhr um 1,3% höher war als zur gleichen Zeit des Vortages.