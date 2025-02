Ukrenerho gibt Stromausfälle für die Industrie zurück

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Stromausfälle für private Haushalte sind noch nicht absehbar. Stromingenieure raten dringend zu einem vorsichtigen Umgang mit Strom. Schalten Sie nicht mehrere leistungsstarke Geräte gleichzeitig ein.

In der Ukraine werden am 10. Februar Strombeschränkungen für die Industrie und das Gewerbe verhängt. Die Zeit der Anwendung der Einschränkungen: 06:00 – 21:00. Dies meldet der Pressedienst von Ukrenerho am Sonntag, den 9. Februar.

Der Grund für die vorübergehende Einführung von Beschränkungen – Schäden an Stromanlagen während früherer russischer Raketen- und Drohnenangriffe.

Das Unternehmen wies darauf hin, dass die Abschaltungen für Haushaltskunden noch nicht absehbar sind.

„Der Zeitpunkt der Anwendung und der Umfang der Einschränkungen können sich über Nacht ändern. Verfolgen Sie die Informationen auf der Website oder den offiziellen Seiten des Oblenergo Ihrer Region in den sozialen Netzwerken“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Auch Stromingenieure riefen dazu auf, Strom vorsichtig zu verbrauchen. Schalten Sie nicht mehrere leistungsstarke Geräte gleichzeitig ein.

Wir werden daran erinnern, dass am Morgen des 6. Februar in Charkiw, Sumy, Donezk, Poltawa, Saporischschja, Kirowohrad und teilweise in den Regionen Dnipropetrowsk und Tscherkassy Notstromausfälle eingesetzt wurden.