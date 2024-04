Ukrnafta hat im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von 23,6 Mrd. Hrywnja erzielt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ukrnafta hat im Jahr 2023 einen Nettogewinn von 23,6 Mrd. Hrywnja erhalten. Dies gab der Direktor des Unternehmens, Serhij Koretskyj, bekannt.

Ihm zufolge wurde die unabhängige Prüfung des Jahresabschlusses durch Grant Thornton Ukraine am 3. April abgeschlossen. Die Dividende für das vergangene Jahr ist doppelt so hoch wie das kumulierte Ergebnis der letzten zehn Jahre.

Der vom Ministerkabinett genehmigte Finanzplan von Ukrnafta für 2024 sieht einen Nettogewinn von 118 Mrd. Hrywnja und einen Reingewinn von 18 Mrd. Hrywnja vor.

Im Jahr 2024 will das Unternehmen 30 neue Bohrungen in Angriff nehmen, Ausrüstungen zur Intensivierung der Produktion kaufen und in die Modernisierung des Netzes investieren.

Ukrnafta, der größte Ölproduzent der Ukraine, betreibt ein landesweites Netz von 537 Tankstellen, von denen 456 in Betrieb sind. Das Unternehmen führt ein umfassendes Programm durch, um den Betrieb wieder aufzunehmen und das Format seines Tankstellennetzes zu aktualisieren.