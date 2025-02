"Ukrposhta hat die Paketsortierung vollständig automatisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

„Ukrposhta hat die manuelle Sortierung von Paketen vollständig aufgegeben und setzt nun automatische Sortierlinien ein.

„Ukrposhta hat die manuelle Sortierung von Paketen vollständig aufgegeben und setzt nun automatische Sortieranlagen ein“, sagte der CEO des Unternehmens, Ihor Smelyansky. Nach der Installation der neuesten automatischen Sortieranlagen in Mykolajiw und Saporischschja werden 100% der Pakete auf automatischen und halbautomatischen Anlagen aus ukrainischer Produktion sortiert und verarbeitet. Das Projekt begann im April 2023, und seitdem wurden 24 Sortierzentren eröffnet. Laut Smelyansky wird Ukrposhta im Laufe des ersten Quartals ein System einführen, mit dem die neue App den Weg des Pakets und das Zustellungsdatum zum Zeitpunkt des Versands verfolgen kann. „Wir werden auch die Logistik verfeinern, so dass die Zustellung tatsächlich am nächsten Tag erfolgt, wenn die Sendung dringend ist, oder in ein paar Tagen, wenn Sie bereit sind zu warten, aber viel weniger bezahlen“, fügte er hinzu.

Nach Angaben des CEO von Ukrposhta werden bereits mehr als 85% der Pakete innerhalb von zwei Tagen oder schneller zugestellt. Zur Erinnerung: Am 28. Januar beschloss das Ministerkabinett, die Aktien der PINbank, die vom sanktionierten russischen Oligarchen Jewhen Giner beschlagnahmt wurde, aus dem Staatseigentumsfonds auf das Ministerium für Gemeinden und Gebietsentwicklung zu übertragen. Ministerpräsident Denys Schmyhal kommentierte die Entscheidung mit den Worten, dass die Aktien der Bank auf Ukrposhta übertragen würden, um eine Postbank zu gründen.