Umjerow warnte vor gefälschten Anfragen, die in seinem Namen gestellt werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Unbekannte Personen geben sich als Umjerow aus und wenden sich mit verschiedenen Anfragen an internationale Partner, das diplomatische Korps und Kollegen, um an Informationen zu gelangen.

Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Rustem Umjerow, warnte am 25. März vor betrügerischen Kontaktversuchen in seinem Namen: Unbekannte Personen wenden sich mit Anfragen nach Informationen an internationale Partner und Diplomaten.

In den letzten Tagen wurden Kommunikationsversuche in seinem Namen von unbekannten Nummern aus registriert.

„Unbekannte Personen geben sich in meinem Namen aus und wenden sich mit verschiedenen Anfragen an internationale Partner, das diplomatische Korps und Kollegen, um Informationen zu erhalten. Diese Nachrichten stehen in keinerlei Zusammenhang mit mir oder meiner offiziellen Tätigkeit“, erklärte Umjerow.

Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates rief alle dazu auf, auf Informationshygiene zu achten und die Quellen der Kommunikation zu überprüfen.

Außerdem bat er darum, sich im Falle des Erhalts solcher Nachrichten an das Sekretariat des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine zu wenden, um Klarheit zu gewinnen und die Informationen zu überprüfen.

Zur Erinnerung: Die Ukrainer erhalten massenhaft gefälschte E-Mails, die angeblich im Namen der staatlichen Steuerbehörde versandt werden und Anhänge mit Viren enthalten.

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