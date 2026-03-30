Selenskyj: Es liegen Anfragen von vier weiteren Ländern des Nahen Ostens zu unseren Verteidigungssystemen vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Aus Jordanien, Kuwait, Bahrain und Oman liegen Anfragen zur Zusammenarbeit mit der Ukraine im Bereich Verteidigungssysteme und zum Erfahrungsaustausch im militärischen Bereich vor.

Quelle: : Ansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am 30. März

Wörtliches Zitat: „Es gibt bereits Vereinbarungen, und zwar historische Vereinbarungen: zwischen der Ukraine und Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie Katar. Wir arbeiten auch mit Jordanien und Kuwait zusammen. Derzeit befindet sich Rustem Umjerow in der Region; er setzt die Verhandlungen auf politischer Ebene fort und hat mir heute Bericht erstattet.

Es liegen bereits weitere Anfragen aus Bahrain und Oman vor. Und für die Ukraine ist dies nicht nur eine Frage des Ansehens und der Achtung unseres Volkes. Es handelt sich um eine ganz konkrete und praktische Angelegenheit – wir exportieren unser Verteidigungssystem, die Fähigkeiten unserer Soldaten und das Wissen, über das unser Staat verfügt. Und von diesen Staaten – von unseren Partnern – erwarten wir eine entsprechende Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich.“

Details: : Der Staatschef fügte hinzu, dass Vereinbarungen über Möglichkeiten zur Stärkung der Luftabwehr, über die gemeinsame Entwicklung der Rüstungsproduktion und über die Zusammenarbeit im Energiebereich bestehen.