Im Innenministerium werden personelle Veränderungen vorbereitet, nachdem Polizeibeamte in Kiew vor einem Schützen geflohen sind, so Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Welche weiteren Veränderungen sind im Ministerium erforderlich? Im Innenministerium wird es personelle Veränderungen geben, nachdem Polizisten in Kiew vor einem Schützen geflohen sind. Darüber hinaus müssen die Protokolle für die Reaktion auf solche Situationen sowie die Auswahl und Ausbildung der Streifenpolizisten überarbeitet werden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Er berichtete über die Ergebnisse des Berichts des ukrainischen Innenministers Igor Klymenko zur Untersuchung der Schießerei in Kiew und zur Untätigkeit zweier Streifenpolizisten, die flohen, anstatt den Täter zu stellen.

„Es gibt bereits ein Strafverfahren zu diesem Vorfall, und es wird eine umfassende Überprüfung der Arbeit der Streifenpolizisten geben – sie hätten unter diesen Umständen handeln müssen. Das Staatliche Ermittlungsbüro befasst sich mit diesem Fall“, erklärte der Präsident.

Selenskyj betonte, dass Klymenko „personelle Konsequenzen auf allen Ebenen ziehen“ werde. Der Staatschef fügte hinzu, dass es zudem notwendig sei, „die Protokolle für die Reaktion auf solche Situationen sowie die Auswahl und Ausbildung der Streifenpolizisten“ zu überprüfen.

„Derzeit befinden sich acht Verletzte in Krankenhäusern. Eine Person befindet sich in äußerst kritischem Zustand. Es wird jede erforderliche Hilfe geleistet“, berichtete er.

Der Skandal um die Polizisten